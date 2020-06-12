День швейної машинки. Фото: Пікабу

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13 червня відзначається кілька свят. День швейної машинки хоч і є неофіційним святом, але його відзначають в усьому світі. Свято нерозривно пов’язане з історією появи швейної машинки, яка ознаменувала початок революції у текстильній промисловості та стала для багатьох господинь обов’язковим інвентарем у будинку.

Вважається, що ще у XV столітті Леонардо да Вінчі створив прототип швейної машинки. За деякими даними, століттям раніше невідомий майстер із Нідерландів створив механізм, який допомагав полегшити пошиття вітрил.

Англійський винахідник Томас Сейнт 13 червня 1790 року запатентував конструкцію першої швейної машинки, яка не набула поширення і призначалася для зшивання шкіри та парусини. Ця дата і стала підставою для святкування Дня швейної машинки.

Також 13 червня Всесвітній день в’язання на публіці, який святкується із 2005 року в одну із субот червня. Цього дня усі любителі в’язання спицями або гачком збираються у якому-небудь громадському місці та віддаються своєму улюбленому хобі.

Вперше Всесвітній день в’язання на публіці пройшов у Парижі. Цю забаву придумала любителька в’язання Даніель Лендес. Згодом у акції з’явилася своя емблема, на якій зображені дві спиці на тлі карти Європи.

У другу суботу червня у Великій Британії святкується офіційний День народження англійського монарха (Queen's Official Birthday), який може не збігатися із реальним днем ​​народження королівської особи. Офіційний день народження королеви може відзначатися у першу або другу суботу червня. Дуже рідко це свято відзначається у третю суботу червня.

Таку традицію започаткував на початку XX століття британський король Едуард VII, який народився 9 листопада 1841 року, але завжди хотів святкувати свій день народження влітку.

Тому королева Єлизавета II щорічно відзначає два дні народження. Королева фактично народилася 21 квітня 1926 року, але її офіційний день народження відзначається у червні.

У Росії завтра святкується День пивовара та День мебляра. Ці свята традиційно відзначають щороку в другу суботу червня.