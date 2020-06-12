День швейной машинки. Фото: Пикабу

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13 июня отмечается несколько праздников. День швейной машинки хоть и является неофициальным праздником, но его отмечают во всем мире. Праздник неразрывно связан с историей появления швейной машинки, которая ознаменовала начало революции в текстильной промышленности и стала для многих хозяек обязательным инвентарем в доме.

Считается, что еще в XV веке Леонардо да Винчи создал прототип швейной машинки. По некоторым данным, веком ранее неизвестный мастер из Нидерландов создал механизм, который помогал облегчить пошив парусов.

Английский изобретатель Томас Сейнт 13 июня 1790 года запатентовал конструкцию первой швейной машинки, которая не получила распространения и предназначалась для сшивания кожи и парусины. Эта дата и стала основанием для празднования Дня швейной машинки.

Также 13 июня Всемирный день вязания на публике, который празднуется с 2005 года в одну из суббот июня. В этот день все любители вязание спицами или крючком собираются в каком-нибудь общественном месте и предаются своему любимому хобби.

Впервые Всемирный день вязания на публике прошел в Париже. Эту забаву придумала любительница вязания Даниэль Лендес. Со временем у акции появилась своя эмблема, на которой изображены две вязальные спицы на фоне карты Европы.

Во вторую субботу июня в Великобритании празднуется официальный День рождения английского монарха (Queen's Official Birthday), который может не совпадать с настоящим днем рождения королевской особы. Официальный день рождения королевы может отмечаться в первую или вторую субботу июня. Очень редко этот праздник отмечается в третью субботу июня.

Такую традицию установил в начале XXвека британский король Эдуард VII, который родился 9 ноября 1841 года, но всегда хотел праздновать свой день рождения летом.

Поэтому королева Елизавета II ежегодно отмечает два дня рождения. Королева фактически родилась 21 апреля 1926 года, но ее официальный день рождения отмечается в июне.

В России завтра празднуется День пивовара и День мебельщика. Эти праздники традиционно отмечают каждый год во вторую субботу июня.