С какой группой крови люди реже всего заражаются коронавирусом. Фото: Поиск

https://racurs.ua/n139663-s-kakoy-gruppoy-krovi-ludi-reje-vsego-zarajautsya-koronavirusom-issledovanie-uchenyh.html

Ракурс

Американские ученые установили, люди с какой группой крови наиболее устойчивы к заражению коронавирусом. Результаты исследований показали, что обладатели первой группы крови реже других инфицируются коронавирусом.

Своими исследованиями ученые поделились на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В исследовании приняли участие 750 тыс. пациентов, из которых у 10 тыс. был диагностирован коронавирус. Ученые сделали поправки на пол, вес и возраст и установили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9−18% ниже.

Наиболее часто коронавирусом инфицировались пациенты с третьей и четвертой группой крови. Среди этой категории было выявлено 1,5% положительных тестов на COVID-19. У людей со второй группой крови этот показатель составил 1,4%, а у людей с первой группой крови — 1,3%.

У медиков и представителей других профессий, чья работа связана с тесным контактом с больными, это соотношение оказалось еще ощутимее. У испытуемых с четвертой группой крови коронавирус диагностировали у 4,1%, с третьей — у 4%, со второй — у 3,9%, с первой — у 3,2%.

Как ранее писал «Ракурс», американские ученые установили, что курение способствует распространению коронавируса. Как оказалось, в легких курильщиков происходит повышенная экспрессия белка ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в здоровые клетки.