З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом. Фото: Пошук

https://racurs.ua/ua/n139663-z-yakou-grupou-krovi-ludy-nayridshe-infikuutsya-koronavirusom-doslidjennya-vchenyh.html

Ракурс

Американські вчені встановили, люди з якою групою крові найбільш стійкі до зараження коронавірусом. Результати досліджень показали, що власники першої групи крові рідше за інших інфікуються коронавірусом.

Своїми дослідженнями вчені поділилися на сайті сервісу по розшифровці генома 23andMe.

У дослідженні взяли участь 750 тис. пацієнтів, із яких у 10 тис. було діагностовано коронавірус. Вчені зробили поправки на стать, вагу і вік та встановили, що захворюваність серед людей з першою групою крові на 9−18% нижче.

Найчастіше коронавірусом інфікувалися пацієнти з третьою та четвертою групою крові. Серед цієї категорії було виявлено 1,5% позитивних тестів на COVID-19. У людей з другою групою крові цей показник становить 1,4%, а у людей з першою групою крові — 1,3%.

У медиків і представників інших професій, робота яких пов’язана з тісним контактом із хворими, це співвідношення виявилося ще відчутнішим. У піддослідних із четвертою групою крові коронавірус діагностували у 4,1%, з третьою — у 4%, з другою — у 3,9%, з першою — у 3,2%.

Як раніше писав «Ракурс», американські вчені встановили, що куріння сприяє поширенню коронавірусу. Як виявилося, у легенях курців відбувається підвищена експресія білка ACE2, який COVID-19 використовує для проникнення у здорові клітини.