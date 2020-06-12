Володимир Зеленський. Фото: Багнет

https://racurs.ua/ua/n139662-zelenskyy-perehodyt-na-osoblyvyy-rejym-roboty-cherez-infikuvannya-drujyny.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у зв’язку з діагностуванням у його дружини Олени коронавірусу переходить на особливий режим роботи. Конституція України не передбачає можливості делегування президентом своїх повноважень іншій особі, а стан здоров’я Зеленського дозволяє виконувати покладені на нього обов’язки.

Глава держави пройшов тест на коронавірус, який показав негативний результат, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так як у Конституції України не передбачена самоізоляція та карантин для президента, було прийнято спеціальний протокол режиму роботи Зеленського, який відповідає нормам чинного законодавства та санітарно-епідеміологічним вимогам.

Президент України зобов’язаний щодня проходити тестування методами ІФА і ПЛР, а також медогляди. Коло його фізичного спілкування обмежується, наради проводяться тільки в онлайн-режимі.

Усі очні зустрічі, які було заплановано у президента найближчими днями, скасовуються. Крім того, Зеленський не братиме участі у масових заходах, а також скасовуються робочі поїздки за межі Києва.

Коло особистого спілкування президента звужується. Безпосередньо із Зеленським можуть спілкуватися співробітники охорони та найближчі помічники.

Винятки з цього протоколу можливі лише у разі виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагає негайного реагування з боку президента відповідно до його конституційних повноважень.

Як раніше писав «Ракурс», Олена Зеленська заразилася коронавірусом. Перша леді почувається добре, у неї немає ніяких симптомів захворювання. Дружина президента перебуває на амбулаторному лікуванні, її ізолювали від інших членів сім’ї.