Владимир Зеленский. Фото: Багнет

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в связи с диагностированием у его жены Елены коронавируса переходит на особый режим работы. Конституция Украины не предусматривает возможности делегирования президентом своих полномочий другому лицу, а состояние здоровья Зеленского позволяет выполнять возложенные на него обязанности.

Глава государства прошел тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так как в Конституции Украины не предусмотрена самоизоляция и карантин для президента, был принят специальный протокол режима работы Зеленского, который соответствует нормам действующего законодательства и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Президент Украины обязан ежедневно проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Круг его физического общения ограничивается, совещания проводятся только в онлайн-режиме.

Все очные встречи, которые были запланированы у президента на ближайшие дни, отменяются. Кроме того, Зеленский не будет принимать участие в массовых мероприятиях, а также отменяются рабочие поездки за пределы Киева.

Круг личного общения президента сужается. Непосредственно с Зеленским могут общаться сотрудники охраны и ближайшие помощники.

Исключения из этого протокола возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая требует немедленного реагирования со стороны президента в соответствии с его конституционными полномочиями.

Как ранее писал «Ракурс», Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Первая леди чувствует себя хорошо, у нее нет никаких симптомов заболевания. Жена президента находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи.