Масштабное наводнение в Китае. Фото: Facebook

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Ракурс

В Китае произошло масштабное наводнение в результате сильных проливных дождей, которые обрушились на юг страны. В Гуанси-Чжуанском автономном районе из-за наводнения пострадали почти 1,5 млн человек.

На данный момент известно о шестерых погибших и трех пропавших без вести, сообщает Xinhua.

Для борьбы с последствиями бедствия правительство Китая направило гуманитарную помощь в автономный район.

Гуманитарный груз состоит из 3 тыс. палаток и 3 тыс. раскладушек. Они обеспечат временным жильем тех, что остался без крова из-за стихии.

Были экстренно эвакуированы 228 тыс. человек, разрушено более 1,3 тыс. домов. Экономический ущерб от наводнения оценивается в 4,04 млрд юаней.

Начиная с 1 июня в Гуанси, Гуандуне и других районах Китая выпало огромное количество осадков. Из-за мощных ливней уровень воды в 110 реках превысил критическую отметку.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на 8 июня от наводнения в Китае пострадали около 800 тыс. человек. Сообщалось о гибели одного человека и о четверых пропавших без вести.