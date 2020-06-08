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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: «Слуга народа» в Facebook

На Киевщине вспышку COVID-19 зафиксировали в детском саду

8 июн 2020, 17:54
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В Киевской области в детском саду произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Болезнь обнаружили в детском саду «Калинка», который расположен в городе Бровары. Вспышка произошла из-за воспитательницы, которая ранее заразилась коронавирусом. Об этом 8 июня сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на собственной странице в Facebook.

По его словам, всем работникам детсада и детям, которые контактировали с воспитательницей, которая заразилась вирусом, сделали ПРЛ-тесты. Коронавирус обнаружили у девяти детей и трех взрослых. Врачи приняли решение госпитализировать двух деток, а другие лечатся дома.

Сапожко добавил, что «Калинку» закрыли на карантин. Самоизолироваться заставили всех работников учреждения и родителей воспитанников, которые с 1 июня посещали садик. Другие дошкольные учреждения в городе продолжат работу при условии соблюдения санитарных норм.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусом заразились 463 человек. По состоянию на сегодня коронавирус в Украине диагностировали уже в 27 тыс. 462 человек.

Источник: Ракурс


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