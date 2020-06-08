Коронавірус в Україні. Фото: «Слуга народу» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n139417-na-kyyivschyni-spalah-covid-19-zafiksuvaly-u-dytsadku.html

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У Київській області в дитячому садочку стався спалах коронавірусної інфекції COVID-19.

Хворобу виявили у дитячому садку «Калинка», який розташований в місті Бровари. Спалах відбувся через виховательку, яка раніше заразилася коронавірусом. Про це 8 червня повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко на власній сторінці у Facebook.

За його словами, всім працівникам дитсадочка та дітям, які контактували з вихователькою, яка заразилася вірусом, зробили ПРЛ-тести. Коронавірус виявили у дев’яти дітей та трьох дорослих. Лікарі прийняли рішення госпіталізувати двох діток, а інші лікуються вдома.

Сапожко додав, що «Калинку» закрили на карантин. Самоізолюватися змусили усіх працівників закладу та батьків вихованців, які з 1 червня відвідували садочок. Інші дошкільні заклади в місті продовжать роботу за умови дотримання санітарних норм.

Нагадаємо, за останню добу в Україні коронавірусом інфікувалися 463 осіб. Станом на сьогодні коронавірус в Україні діагностували вже у 27 тис. 462 людей.