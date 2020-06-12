50-летний киевлянин развращал несовершеннолетних и заставлял их заниматься проституцией. Фото: КП

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Ракурс

В Киеве задержан 50-летний мужчина, который на протяжении длительного времени развращал двух несовершеннолетних девушек. Мужчина склонял девушек к созданию порнографических роликов и фотографий, а также заставлял заниматься проституцией.

О сексуальных преступлениях 50-летнего мужчины полицейским стало известно во время розыска одной из несовершеннолетних, которая ушла из дома и не вернулась. Мать девушки обратилась к правоохранителям, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиции удалось разыскать несовершеннолетнюю и выяснить причины ее ухода из дома. Девушка сообщила, что находилась в гостях у мужчины, с которым она вместе с подругой познакомилась полгода назад.

Во время встреч мужчина склонял девушек к употреблению алкоголя и вел откровенные беседы на сексуальные темы, показывал порнографические фильмы и фотографии, а также предлагал девушкам принять участие в съемках порнографических материалов.

Правоохранители провели обыск дома у мужчины и обнаружили вещественные доказательства преступлений.

Также было установлено, что мужчине удалось склонить одну из девушек к занятиям проституцией. Он зарегистрировал девушку на веб-сайте и от ее имени вел переговоры с потенциальными клиентами относительно вида сексуальных услуг и оплаты. После этого девушка выезжала по указанному адресу и оказывала услуги сексуального характера.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 2, 4, 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Мужчине объявлено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве задержан 41-летний мужчина, которого подозревают в развращении 10-летнего ребенка. В полиции подозревают, что задержанный совершил более 40 преступлений сексуального характера с участием несовершеннолетних.