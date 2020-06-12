50-річний киянин розбещував неповнолітніх та змушував займатися проституцією. Фото: КП

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Ракурс

У Києві затримано 50-річного чоловіка, який протягом тривалого часу розбещував двох неповнолітніх дівчат. Чоловік схиляв дівчат до створення порнографічних роликів і фотографій, а також змушував займатися проституцією.

Про сексуальні злочини 50-річного чоловіка поліцейським стало відомо під час розшуку однієї із неповнолітніх, яка пішла з дому і не повернулася. Мати дівчини звернулася до правоохоронців, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поліції вдалося розшукати неповнолітню і з’ясувати причини її втечі з домівки. Дівчина розповіла, що перебувала в гостях у чоловіка, з яким вона разом із подругою познайомилася півроку тому.

Під час зустрічей чоловік схиляв дівчат до вживання алкоголю і вів відверті бесіди на сексуальні теми, показував порнографічні фільми та фотографії, а також пропонував дівчатам взяти участь у зйомках порнографічних матеріалів.

Правоохоронці провели обшук вдома у чоловіка і виявили речові докази злочинів.

Також було встановлено, що чоловікові вдалося схилити одну з дівчат до занять проституцією. Він зареєстрував дівчину на веб-сайті і від її імені вів переговори з потенційними клієнтами щодо виду сексуальних послуг та грошової винагороди. Після цього дівчина виїжджала за вказаною адресою і надавала послуги сексуального характеру.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 2, 4, 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи до заняття проституцією) КК України.

Чоловікові оголошено про підозру, суд обрав запобіжний захід у виді утримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві затримано 41-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 10-річної дитини. У поліції підозрюють, що затриманий скоїв понад 40 злочинів сексуального характеру за участю неповнолітніх.