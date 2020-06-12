У селі Княжичі підстрелили депутата райради, фото: Національна поліція

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Депутата Броварської райради сьогодні підстрелили в селі Княжичі Київської області.

Чоловік отримав поранення нижніх кінцівок. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що причиною інциденту став конфлікт, який виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. В результаті батько дитини здійснив постріли у бік свого сусіда.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, вилучили у стрілка газовий пістолет, перероблений на травматичний. Вилучену зброю направлено на експертизу.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Щодо потерпілого буде проведена судово-медична експертиза, за результатами якої буде здійснена остаточна правова кваліфікація інциденту та оголошена підозра порушнику.

Тривають слідчі дії.

За інформацією Telegram-каналу Teza, інцидент розпочався з того, що місцевий депутат прогнав сусідських дітей зі свого приватного ставка.

Діти згодом повернулися з батьками. Між сусідами виник конфлікт, який потрапив на відео.

Нагадаємо, нещодавно на АЗС біля Житомира побили народного депутата зі «Слуги народу» Юрій Заславський.