Ракурсhttps://racurs.ua/
У селі Княжичі підстрелили депутата райради, фото: Національна поліція
На Київщині підстрелили депутата райради: названо причину (ВІДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/ua/n139659-na-kyyivschyni-pidstrelyly-deputat-rayrady-nazvano-prychynu-video-foto.htmlРакурс
Депутата Броварської райради сьогодні підстрелили в селі Княжичі Київської області.
Чоловік отримав поранення нижніх кінцівок. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Зазначається, що причиною інциденту став конфлікт, який виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. В результаті батько дитини здійснив постріли у бік свого сусіда.
Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, вилучили у стрілка газовий пістолет, перероблений на травматичний. Вилучену зброю направлено на експертизу.
За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Щодо потерпілого буде проведена судово-медична експертиза, за результатами якої буде здійснена остаточна правова кваліфікація інциденту та оголошена підозра порушнику.
Тривають слідчі дії.
За інформацією Telegram-каналу Teza, інцидент розпочався з того, що місцевий депутат прогнав сусідських дітей зі свого приватного ставка.
Діти згодом повернулися з батьками. Між сусідами виник конфлікт, який потрапив на відео.
Нагадаємо, нещодавно на АЗС біля Житомира побили народного депутата зі «Слуги народу» Юрій Заславський.