Погода в Україні. Фото: WP

https://racurs.ua/ua/n139658-pogoda-v-ukrayini-na-13-chervnya-doschi-z-grozamy-nakryut-usu-terytoriu-krayiny-karta.html

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Погода в Україні 13 червня буде спекотною і дощовою. Дощі будуть супроводжуватися грозами. Лише у Луганській області опадів не очікується.

Вдень температура на півдні, сході, півночі та у центрі країни підніметься до 35° тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від 14° тепла на заході до 21° тепла на сході, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 червня буде теплою, вдень пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 18−20° тепла, вдень повітря прогріється до 30−32° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде відносно теплою, протягом доби прогнозуються дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 15−17° тепла, вдень повітря прогріється до 26−28° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

В Одесі протягом доби прогнозуються дощі з грозами. Нічна температура становитиме 17−19° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 25−27° тепла. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі протягом доби пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 17−19° тепла, вдень — 31−33° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Харкові ніч пройде без опадів, вдень очікуються дощі з грозами. Нічна температура 19−21° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 33−35° тепла. Вітер східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті дощі з грозами очікуються протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 15−17° тепла, вдень повітря прогріється до 27−29° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 13 червня буде відносно спокійною. Невеликі збурення будуть спостерігатися протягом доби.