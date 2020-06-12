НАТО Україна: Київ отримав статус члена Програми розширених можливостей

https://racurs.ua/ua/n139657-ukrayina-otrymala-status-chlena-programy-rozshyrenyh-mojlyvostey-nato.html

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Північноатлантичний альянс визнав Україну членом Програми розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunities Partner). Статус EOP, окрім України, мають ще п’ять країн — Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.

Це рішення є визнанням суттєвого внеску України в місії НАТО й засвідчує незмінну відданість Альянсу його партнерству попри пандемію коронавірусу, — зазначила речниця НАТО Оана Лунґеску, інформує прес-служба військово-політичного союзу.

Новий статус Києва допоможе йому отримати доступ до нових програм налагодження сумісності зі збройними силами країн-членів НАТО.

Союзники НАТО продовжують заохочувати й підтримувати Україну в намаганні здійснити реформи, зокрема у сфері безпеки й оборони, з урахуванням демократичного контролю з боку громадян, а також у сфері боротьби з корупцією, — інформує прес-служба НАТО.

Це рішення вже прокоментував у Твіттер глава МЗС Дмитро Кулеба.

Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус партнера розширених можливостей НАТО, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, Програма розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner — EOP) діє у НАТО з 2014 року. Її мета — посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами Альянсу. Учасники EOP отримують низку переваг у співпраці з НАТО: регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією.