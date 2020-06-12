НАТО Украина: Киев получил статус члена Программы расширенных возможностей

https://racurs.ua/n139657-ukraina-poluchila-status-chlena-programmy-rasshirennyh-vozmojnostey-nato.html

Ракурс

Североатлантический альянс признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunities Partner). Статус EOP, помимо Украины, имеют еще пять стран — Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Это решение является признанием существенного вклада Украины в миссию НАТО и свидетельствует о неизменной приверженности Альянса его партнерству несмотря на пандемию коронавируса, — отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунґеску, сообщает пресс-служба военно-политического союза.

Новый статус Киева откроет ему доступ к новым программам налаживания совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

Союзники НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в попытке осуществить реформы, в частности в сфере безопасности и обороны, на основе демократического контроля со стороны граждан, а также в сфере борьбы с коррупцией, — сообщает пресс-служба НАТО.

Это решение уже прокомментировал в Твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба.

Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец-то получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, — написал он в Twitter.

Напомним, Программа расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner — EOP) действует в НАТО с 2014 года. Ее цель — усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами Альянса. Участники EOP получают ряд преимуществ в сотрудничестве с НАТО: регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией.