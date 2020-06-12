В мире возобновляется авиасообщение, фото: MIGnews

https://racurs.ua/n139656-vyhod-iz-karantina-stali-izvestny-novye-pravila-aviaputeshestviy-i-prebyvaniya-v-aeroportah.html

Ракурс

Пассажирские авиаперевозки в Украине возобновляются с 15 июня после длительного перерыва, вызванного введенным в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 карантином.

Однако они теперь требуют соблюдения определенных новых правил как в самолетах, так и аэропортах. Правила для пассажиров опубликовала пресс-служба аэропорта «Борисполь».

Согласно им, в терминалы будут пропускать только пассажиров с посадочным талоном или билетом (может быть и в электронном виде). Также обязательным требованием является наличие медицинских масок. Для лиц, которые встречают или провожают пассажиров, доступ к терминалу будет ограничен, за исключением сопровождающих в особых обстоятельствах.

При входе в терминал будут измерять температуру тела. Если она будет превышать 38° или будут обнаружены симптомы болезни — таких лиц могут не пропустить в терминал.

Документы нужно будет подавать в развернутом виде без обложек. Инспектор может потребовать у пассажира на непродолжительное время снять маску или респиратор.

В аэропорту нужно будет придерживаться ограничительных знаков и знаков относительно дистанцирования.

Лицам, которые прибывают самолетом в Украину, нужно будет установить приложение «Дій вдома», необходимое для прохождения самоизоляции.

Также новые требования к пассажирам опубликовала пресс-служба авиакомпании Международные авиалинии Украины. Они, в частности, предусматривают наличие у всех пассажиров в возрасте от двух лет необходимого количества масок, которые нужно менять каждые 2−4 часа.

Защитные маски смогут не использовать пассажиры, которые имеют трудности с дыханием, не связанные с коронавирусом, или если им по состоянию здоровья не разрешается носить маску. Такие лица должны будут заблаговременно сообщить об этом авиакомпании и предоставить соответствующую медицинскую справку.

Напомним, американские ученые подготовили видео, демонстрирующее, как COVID-19 при кашле распространяется в салоне самолета.