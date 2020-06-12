Святослав Вакарчук. Фото: RT

https://racurs.ua/n139655-zayavlenie-vakarchuka-o-slojenii-deputatskogo-mandata-budet-rassmotreno-v-sredu.html

Ракурс

Святослав Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий, которое уже получил комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

В комитете заявление Вакарчука планируют рассмотреть в среду, 17 июня. Об этом заявил глава комитета, нардеп из фракции «Слуга народа» Сергей Кальченко, пишут «Українські новини».

Вчера Вакарчук во время брифинга заявил, что намерен уйти из парламента и заняться образовательным проектом.

Уходить из Рады для Вакарчука не в новинку. В конце 2008 года он уже отказывался от депутатского мандата.

Следует отметить, что Вакарчук не отличался особой дисциплинированностью в парламенте. С начала работы IX созыва Верховной Рады он пропустил 23 заседания из 98. Об этом свидетельствуют данные регистрации депутатов на сайте парламента.

С начала 2020 года он пропустил девять заседаний, а последний раз в зале парламента появлялся 20 мая, хотя после этого Рада собиралась еще четыре раза.

Как ранее писал «Ракурс», нардепы из фракции «Слуга народа» подвергли критике заявление Вакарчука и заявили, что не будут голосовать за сложение лидером «Голоса» депутатских полномочий.