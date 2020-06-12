Коррупция в "Укрзализныци": топ-менеджер госмонополиста назвал причину давления на него, фото — "Лига"

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«Укрзализныця» отстранила на период следствия по делу о коррупции одного из своих топ-менеджеров. Вчера директору филиала информационно-вычислительного центра госмонополиста и и.о. члена правления Роману Веприцкому вручили подозрение в злоупотреблениях служебным положением при создании сервиса по продаже е-билетов на «Бориспольский экспресс».

Кроме того, наблюдательный совет рекомендует правительству уволить его. Веприцкий считает причиной отстранения конфликт с частью членов наблюдательного совета и называет решение об отстранении предвзятым.

Топ-менеджер «Укрзализныци» считает, что решение об отстранении относится исключительно к ведению Кабинета министров, сообщает «Интерфакс-Украина». Веприцкий пообещал объяснить Кабмину, что причиной давления на него является отказ принимать меры, которые требовала у него иностранная часть наблюдательного совета.

Основной причиной отстранения менеджер назвал его «нетерпимость к воровству, коррупции и разрушительным решениям, принимаемым руководством компании».

Веприцкий заявляет, что успел за короткое время работы в должности показать хорошие результаты в сфере грузовых перевозок, а также заставил сомневаться в правильности избранной руководством «Укрзализныци» стратегии развития предприятия.

Веприцкого и еще одного топ-менеджера «Укрзализныци» Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает в деле «Бориспольского экспресса». 22 мая НАБУ провело обыски в «Укрзализныце», в частности в кабинете Веприцкого. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для электронного оборудования по продаже билетов на «Бориспольский экспресс». Расследование продолжается с декабря 2018 года.