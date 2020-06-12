Корупція в "Укрзалізниці": топ-менеджер держмонополіста назвав причину тиску на нього, фото — "Ліга"

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«Укрзалізниця» відсторонила на період слідства у справі про корупцію одного зі своїх топ-менеджерів. Учора директору філії інформаційно-обчислювального центру держмонополіста і в.о. члена правління Роману Веприцькому вручили підозру в зловживаннях службовим становищем під час створення сервісу з продажу е-квитків на «Бориспільський експрес».

Крім того, наглядова рада рекомендує уряду звільнити його. Веприцький вважає причиною відсторонення конфлікт з частиною членів наглядової ради і називає рішення про відсторонення упередженим.

Топ-менеджер «Укрзалізниці» вважає, що рішення про відсторонення належить виключно до відання Кабінету міністрів, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Веприцький пообіцяв пояснити Кабміну, що причиною тиску на нього є відмова здійснювати заходи, які вимагала в нього іноземна частина наглядової ради.

Основною причиною відсторонення менеджер назвав його «нетерпимість до крадіжок, корупції і руйнівних рішень, що приймаються керівництвом компанії».

Веприцький заявляє, що встиг за короткий час роботи на посаді показати хороші результати щодо вантажних перевезень, а також ставив під сумнів правильність обраної керівництвом «Укрзалізниці» стратегії з розвитку підприємства.

Веприцького і ще одного топ-менеджера «Укрзалізниці» Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює у справі «Бориспільського експресу». 22 травня НАБУ провело обшуки в «Укрзалізниці», зокрема у кабінеті Веприцького. Йдеться про ймовірні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для електронного обладнання з продажу квитків на «Бориспільський експрес». Розслідування триває із грудня 2018 року.