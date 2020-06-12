Коронавирус оказал негативное влияние на украинскую экономику

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Международный валютный фонд (МВФ) считает, что восстановление украинской экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19, может затянуться на длительное время — до 2024 года.

Эксперты МВФ ожидают, что украинская экономика в течение следующих лет будет расти постепенно до примерно 4% с достижением дальнейшего прогресса в осуществлении структурных реформ. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на прогноз МВФ.

В фонде ожидают, что ВВП Украины в этом году упадет на 8,2%, а в 2021 году вырастет лишь на 1,1%, несмотря на продолжение сотрудничества с МВФ, а также разблокирование дополнительно 1 млрд долл. Всемирного банка и 1,2 млрд евро от Европейского Союза.

В 2022 году рост ожидается на уровне 3%, в 2023 году — на уровне 3,4%, в 2024 году — на 3,8%, а в 2025 рост ВВП Украины составит 4%.

Отмечается, что на фоне более глубокой, чем ожидалось, рецессии, Нацбанк уменьшил учетную ставку на 2% - до 6% годовых, что является самым низким уровнем за весь период независимости Украины.

Напомним, в МВФ также спрогнозировали, каким будет курс гривны к иностранным валютам в ближайшие годы.