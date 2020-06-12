Курс гривны упадет: МВФ ухудшил прогноз для экономики Украины, фото — Pixabay

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Ракурс

Курс гривны в Украине несколько упадет уже по результатам 2020 года. Об этом говорится в меморандуме Международного валютного фонда, который подписал Кабмин.

Фонд обновил и ухудшил прогноз относительно курса на период до 2025 года. Если ранее МВФ прогнозировал, что американская валюта в Украине будет стоить 27,72 грн за 1 долл., то теперь в расчет основных экономических параметров заложил курс 30 грн.

В тексте соглашения Киева с МВФ говорится, что номинальный валовой внутренний продукт в Украине в этом году составит 130,3 млрд долл., а номинальный ВВП в гривнах — 3908 млрд. Фонд заложил в свои расчеты курс 30 грн за 1 долл.

В последующих периодах курс ожидается несколько ниже: в 2021 году — в среднем 28,9 грн, в 2022 году — 28,6 грн. На последующие годы в прогноз заложен курс доллара на уровне 28,7 грн.

В меморандуме также рассчитали и объем доходов госбюджета, например, от поступления акцизов и таможенных сборов.

В октябре 2019 года МВФ на фоне ревальвации украинской валюты существенно улучшил курса гривны к доллару. Предполагалось, что в 2020 году американские деньги должны были стоить 27,72 грн, в 2021 году — 28,7 грн, а в 2022 году — 29,67 грн.

«Ракурс» сообщал, что 11 июня Нацбанк еще раз снизил учетную ставку рефинансирования — до 6% годовых.