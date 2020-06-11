НБУ снизил учетную ставку ниже исторического минимума. Фото: Агрополит

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Ракурс

Учетная ставка НБУ снова снизится. Национальный банк Украины (НБУ) принял решение с завтрашнего дня снизить учетную ставку с 8% до 6%. Это самый низкий ее уровень за всю историю независимой Украины.

Снижение учетной ставки, смягчение монетарной политики и ряд других противокризисных мер Нацбанка направлены на поддержание украинской экономики, которая переживает не лучшие времена в связи с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ считают, что потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться низким намного дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию, но одновременно с этим падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось ранее.

По мнению аналитиков, падение украинской экономики во втором квартале будет больше, чем прогнозировалось, но пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего восстановления экономики необходимы дешевые кредиты.

Как известно, учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от Нацбанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Учетная ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Кроме того, учетная ставка является основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки больше всего влияет на уровень инфляции через 9−18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к уровню 5%. При более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем учетная ставка снижается.

Потребительская инфляция в Украине в мае 2020 года упала до 1,7%. Таким образом, уровень инфляции значительно ниже целевого показателя.

Как ранее писал «Ракурс», в конце апреля этого года НБУ снизил учетную ставку с 10% до 8%. Тогда прогнозировалось, что из-за пандемии коронавируса экономика Украины упадет на 5%.