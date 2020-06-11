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Ракурс
Адвокат разгромил подозрение Стерненку

Выжил — станешь подозреваемым, умер — возможно, будут искать заказчиков: адвокат разгромил подозрение Стерненку

11 июн 2020, 15:46
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Дело Сергея Стерненко сегодня получило продолжение. Утром активисту одесского «Правого сектора» и блогеру в помещении офиса столичной СБУ сообщили о подозрении.

Его адвокат Маси Найем опроверг обвинения, которые объявили активисту, и сообщил, что меру пресечения Стерненко будут избирать в Шевченковском райсуде Киева, а дата и время заседания пока еще неизвестны.

На месте Сергея сейчас могла бы быть Екатерина Гандзюк, если бы она дала отпор нападавшему. Поэтому можно сделать вывод, что в 2020 году уровень правосудия в Украине такой: если ты выжил от нападения — станешь подозреваемым, если умер — будут искать заказчиков, но это не точно, — написал адвокат в Фейсбук.

Стерненко подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Найем считает, что это противоречит нормам материального права. Во-первых, не является превышением пределов необходимой обороны применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц.

СБУ ранее сообщило о подозрении нападавшим на Стерненко. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Кроме того, нож, который был у Стерненко, не является холодным оружием, согласно выводам экспертиз.

Адвокат утверждает, что СБУ сегодня нарушила презумпцию невиновности Стерненко, публично обвиняя его. Кроме того, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Европейский суд по правам человека давно приравнивает эту меру к аресту.

Источник: Ракурс


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