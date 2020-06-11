Адвокат розгромив підозру Стерненку

https://racurs.ua/ua/n139580-vyjyv-stanesh-pidozruvanym-pomer-mojlyvo-shukatymut-zamovnykiv-advokat-rozgromyv-pidozru.html

Ракурс

Справа Сергія Стерненка сьогодні отримала продовження. Уранці активісту одеського «Правого сектору» та блогеру Стерненку в приміщенні офісу столичної СБУ повідомили про підозру.

Його адвокат Масі Найєм спростував звинувачення, які оголосили активісту, і повідомив, що запобіжний захід Стерненку обиратимуть у Шевченківському райсуді Києва, а дата та час засідання наразі ще невідомі.

На місці Сергія зараз могла б бути Катерина Гандзюк, якби вона дала відсіч нападнику. Тому можна зробити висновок, що в 2020 році рівень правосудді в Україні такий: якщо ти вижив від нападу — станеш підозрюваним, якщо помер — будуть шукати замовників, але це не точно, — написав адвокат у Фейсбук.

Стерненка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) КК України і ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Найєм вважає, що це суперечить нормам матеріального права.

По-перше, не є перевищенням меж необхідної оборони застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб.

СБУ раніше повідомило про підозру нападникам на Стерненка. Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Крім того, ніж, який був у Стерненка не є холодною зброєю відповідно до численних висновків експертиз.

Адвокат переконує, що СБУ сьогодні порушила презумпцію невинуватості Стерненка, публічно звинувачуючи його. Окрім того, йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Європейський суд з прав людини давно прирівнює цей захід до арешту.