Денис Шмыгаль. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n139579-ya-ne-klassicheskiy-politik-ne-populist-shmygal-sravnil-sebya-s-goncharukom.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, обещает не заниматься популизмом на своей должности.

Руководитель правительства заявил, что работает, не оглядываясь на возможность отставки. По его словам, он готов отчитываться о своей работе чуть ли не каждые 100 дней. Так чиновник ответил на вопрос, не ждет ли он скорой отставки, как произошло с Алексеем Гончаруком. Пресс-конференция премьер-министра транслировалась на странице правительства в YouTube.

Я не жду отставки и работаю с полной отдачей усилий, и правительство так же работает, чтобы сделать все от нас возможное, чтобы улучшить ситуацию в Украине с точки зрения и кризисных явлений, и тех вещей, которые приведут к повышению благосостояния украинцев, — отметил он.

Премьер заверил, что в работе его правительства видно результативность. По его словам, в программе деятельности Кабмина больше страниц, чем было в программе предыдущего правительства.

Я не классический политик, я популизмом заниматься не буду. Удалось сделать — я покажу, что удалось. Не удалось — я объясню, почему, и скажу, какие усилия мы приложим для того, чтобы это сделать, — заявил премьер.

Шмыгаль также добавил, что на такой «провокационный вопрос» у него прямого ответа нет.

Напомним, 4 марта этого года на внеочередном заседании, созванном по требованию президента, Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства.

Несмотря на то, что правительство работает уже 100 дней, программы деятельности у него нет. Президент Владимир Зеленский уверяет, что она появится в Верховной Раде с доработками вскоре.