Новости Украины: Шмыгаль прокомментировал возможную отставку Авакова

https://racurs.ua/n139578-shmygal-prokommentiroval-vozmojnuu-otstavku-avakova.html

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сегодня отчитывается о 100 днях работы нового правительства. Журналисты поинтересовались у главы Кабмина, не планирует ли он направить в парламент представление на увольнение Арсена Авакова с должности главы МВД.

Сегодня МВД, которое объединяет в ГПСУ, ГСЧС, полицию и другие ведомства, занимается обеспечением стабильности в Украине. Поэтому в кризисных ситуациях, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи. Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт и хорошие качества, — рассказал Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, во время своего недавнего выступления в Верховной Раде Аваков «очень подробно отвечал» на вопросы народных депутатов. Кроме этого, премьер прокомментировал события с изнасилованием женщины правоохранителями в Кагарлыке.

Если сравнивать Кагарлык и Врадиевку, то реакция полиции была совершенно разной. И я как премьер глубоко потрясен этими событиями и утверждаю, что негодяи должны понести наказание… Но мы видели быструю реакцию министерства и правительства в целом: отстранение, увольнение тех, кто совершил преступление, — убежден глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что Верховная Рада «приняла» отчет Авакова.

Замечаний нардепы не высказали. Я вижу работу этого министерства сегодня в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине, — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, кресло под главой МВД зашаталось после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, где правоохранители оказались исполнителями преступлений.