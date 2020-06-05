Аваков: Новое психологическое обследование на девиантность и агрессию ждет всех будущих полицейских

Будущие полицейские пройдут новое психологическое обследование на девиантное и агрессивное поведение — Аваковhttps://racurs.ua/n139305-buduschie-policeyskie-proydut-novoe-psihologicheskoe-obsledovanie-na-deviantnoe-i-agressivnoe.htmlРакурс
Арсен Аваков, глава МВД, за трибуной Верховной Рады сегодня анонсировал прохождение всеми кандидатами в полицейские дополнительного психологического обследования по выявлению скрытых признаков агрессии и девиантного поведения. Также он рассказал, какие выводы сделала Нацполиция после последних резонансных событий.
Мы мгновенно отреагировали. И сделали выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции. Мы приняли определенные решения по внедрению новых функций инспекции по личному составу, — заверил министр.
Аваков перечислил основные нововведения, которые будут введены в Нацполиции после событий в Кагарлыке:
Во всех подразделениях полиции заработает полная видеофиксация следственных действий.
Кадровый состав инспекций по личному составу полностью пересмотрят, в состав будут привлечены сотрудники с опытом работы в оперативных подразделениях.
Зарплату работникам инспекции по личному составу повысят, а также обеспечат ее материально-техническими средствами, автомобилями и видеокамерами.
Будет предоставлено право проверять любое подразделение и его сотрудников во время несения службы в любое время суток.
Во время профессионального отбора кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам для выявления скрытых признаков агрессивности и девиантного поведения.
Аваков отметил, что предохранителями произвола «грязных» полицейских является работа отдела внутренней безопасности.
Мы системно боремся за качество личного состава полиции, — добавил Аваков.