Аваков: Новое психологическое обследование на девиантность и агрессию ждет всех будущих полицейских

https://racurs.ua/n139305-buduschie-policeyskie-proydut-novoe-psihologicheskoe-obsledovanie-na-deviantnoe-i-agressivnoe.html

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Арсен Аваков, глава МВД, за трибуной Верховной Рады сегодня анонсировал прохождение всеми кандидатами в полицейские дополнительного психологического обследования по выявлению скрытых признаков агрессии и девиантного поведения. Также он рассказал, какие выводы сделала Нацполиция после последних резонансных событий.

Мы мгновенно отреагировали. И сделали выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции. Мы приняли определенные решения по внедрению новых функций инспекции по личному составу, — заверил министр.

Аваков перечислил основные нововведения, которые будут введены в Нацполиции после событий в Кагарлыке:

Во всех подразделениях полиции заработает полная видеофиксация следственных действий. Кадровый состав инспекций по личному составу полностью пересмотрят, в состав будут привлечены сотрудники с опытом работы в оперативных подразделениях. Зарплату работникам инспекции по личному составу повысят, а также обеспечат ее материально-техническими средствами, автомобилями и видеокамерами. Будет предоставлено право проверять любое подразделение и его сотрудников во время несения службы в любое время суток. Во время профессионального отбора кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам для выявления скрытых признаков агрессивности и девиантного поведения.

Аваков отметил, что предохранителями произвола «грязных» полицейских является работа отдела внутренней безопасности.