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Ракурс
Аваков: Нове психологічне обстеження на девіантність та агресію чекає усіх майбутніх поліцейських

Майбутні поліцейські пройдуть нове психологічне обстеження на девіантність та агресію — Аваков

5 чер 2020, 10:55
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Арсен Аваков, глава МВС, за трибуною Верховної Ради сьогодні анонсував проходження усіма кандидатами у поліцейські додаткового психологічного обстеження щодо виявлення прихованих ознак агресії та девіантної поведінки. Також він розповів, які висновки зробила Нацполіція після останніх резонансних подій.

Ми миттєво відреагували. І зробили висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції. Ми прийняли певні рішення щодо ведення нових функцій інспекції з особового складу, — запевнив міністр.

Аваков перелічив основні нововведення, запровадження у Нацполіції після подій у Кагарлику:

  1. В усіх підрозділах поліції буде запроваджено повну відеофіксацію слідчих дій.

  2. Кадровий склад інспекцій з особового складу повністю переглянуть, до складу будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах.

  3. Зарплатню працівникам інспекції з особового складу підвищать, а також забезпечать її матеріально-технічними засобами, автомобілями і відеокамерами.

  4. Буде надано право перевіряти будь-який підрозділ та працівників під час несення служби у будь-який час доби.

  5. Під час професійного відбору кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки.

Також запобіжниками свавілля «брудних» поліцейських є робота внутрішньої безпеки.



Ми системно боремося за якість особового складу поліції, — додав Аваков.

Джерело: Ракурс


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