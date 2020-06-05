Аваков: Нове психологічне обстеження на девіантність та агресію чекає усіх майбутніх поліцейських

https://racurs.ua/ua/n139305-maybutni-policeyski-proydut-nove-psyhologichne-obstejennya-avakov.html

Ракурс

Арсен Аваков, глава МВС, за трибуною Верховної Ради сьогодні анонсував проходження усіма кандидатами у поліцейські додаткового психологічного обстеження щодо виявлення прихованих ознак агресії та девіантної поведінки. Також він розповів, які висновки зробила Нацполіція після останніх резонансних подій.

Ми миттєво відреагували. І зробили висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції. Ми прийняли певні рішення щодо ведення нових функцій інспекції з особового складу, — запевнив міністр.

Аваков перелічив основні нововведення, запровадження у Нацполіції після подій у Кагарлику:

В усіх підрозділах поліції буде запроваджено повну відеофіксацію слідчих дій. Кадровий склад інспекцій з особового складу повністю переглянуть, до складу будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах. Зарплатню працівникам інспекції з особового складу підвищать, а також забезпечать її матеріально-технічними засобами, автомобілями і відеокамерами. Буде надано право перевіряти будь-який підрозділ та працівників під час несення служби у будь-який час доби. Під час професійного відбору кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки.

Також запобіжниками свавілля «брудних» поліцейських є робота внутрішньої безпеки.