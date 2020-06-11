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Силовик угрожал подбросить наркотики, фото: Politeka

«Поедешь на зону»: в России силовик угрожал подбросить наркотики за громкое прослушивание музыки (ВИДЕО)

11 июн 2020, 15:11
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В России сотрудник Национальной гвардии РФ стал героем резонансного видео, в котором угрожал подбросить наркотики мужчине, к которому вызвали милицию соседи из-за слишком громкого прослушивание музыки.

Силовик не знал, что его слова записываются на камеру, установленную хозяином квартиры из-за частых конфликтов с соседями. Этот инцидент недавно произошел в Москве, видео начало распространяться сетью сегодня утром, сообщает издание Meduza.

На видео силовик спрашивает у владельца квартиры, хочет ли тот в тюрьму, а на вопрос мужчины, за что его должны бросить за решетку, угрожает подбросить наркотики.

Сейчас тебе наркоту подброшу, поедешь в тюрьму и на зону, на пять лет, хочешь? Просто так, — заявляет сотрудник силового ведомства.

В пресс-службе московского отделения Национальной гвардии РФ изданию «Подъём» сообщили, что участники инцидента установлены, сотрудника «привлекли к дисциплинарной ответственности», а впоследствии заявили, что подписан приказ о его увольнении.

Напомним, недавно в России полицейские едва не повторили резонансное убийство афроамериканца Джорджа Флойда из Миннесоты. Во время задержания одной из женщин за нарушение режима изоляции полицейский стал ей коленом на шею.


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