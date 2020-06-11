Силовик погрожував підкинути наркотики, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n139577-poyidesh-na-zonu-u-rosiyi-sylovyk-pogrojuvav-pidkynuty-narkotyky-za-guchne-prosluhovuvannya.html

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У Росії співробітник Національної гвардії РФ став героєм резонансного відео, в якому погрожував підкинути наркотики чоловікові, до котрого викликали правоохоронців сусіди через надто гучне прослуховування музики.

Силовик не знав, що його слова записуються на камеру, встановлену господарем помешкання через часті конфлікти з сусідами. Цей інцидент нещодавно стався у Москві, відео почало розповсюджуватися мережею сьогодні вранці, повідомляє видання Meduza.

На відео силовик запитує у власника квартири, чи хоче той до в’язниці, а на запитання чоловіка, за що його мають кинути за ґрати, погрожує підкинути наркотики.

Зараз тобі наркоту підкину, поїдеш до в’язниці і на зону, на п’ять років, хочеш? Просто так, — заявляє співробітник силового відомства.

«Сейчас тебе наркоту подкинут и поедешь в тюрьму, понял?"



Это сотрудники Росгвардии так запугивают человека, который поссорился с соседями и те вызвали полицию. Росгвардейцы не знали, что их снимает скрытая камера и вели себя как обычно. pic.twitter.com/UiSitGQNiN — baza (@bazabazon) June 11, 2020

У прес-службі московського відділення Національної гвардії РФ виданню «Подъём» згодом повідомили, що учасники інциденту встановлені, співробітника «притягнули до дисциплінарної відповідальності», а згодом заявили, що підписано наказ про його звільнення.

Нагадаємо, нещодавно в Росії поліцейські ледь не повторили резонансне вбивство афроамериканця Джорджа Флойда з Міннесоти. Під час затримання однієї з жінок за порушення режиму ізоляції поліцейський став їй коліном на шию.