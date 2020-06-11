Шмыгаль назвал предпосылки усиления карантина и отсрочки местных выборов, фото — Pixabay

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Карантин в Украине могут усилить, а существующие смягчения отменить в случае, если в десяти и более регионах страны зафиксируют резкое ухудшение эпидемиологических показателей.

О таких предпосылках возможного возвращения жестких ограничительных мер сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Адаптивный карантин есть только у нас. Есть определенные смягчения в целом, но в ряде областей не дошли до второго этапа, не говоря уже о третьем или четвертом. Менять в ближайшее время условия смягчения мы не планируем, но сделаем это, если в критическом количестве областей — в десяти и больше — показатели ухудшатся, — пояснил руководитель Кабмина на пресс-конференции в Киеве 11 июня.

Премьер добавил, что гиперболический рост числа инфицированных коронавирусом будет причиной усиления карантина в государстве. По его словам, в этом значительная часть ответственности лежит на людях и обществе, на том, «как они относятся к ограничительным мерам».

Киев пока что планирует проводить местные выборы. Такова информация от Кабмина на данный момент. Впрочем, Шмыгаль отметил, что «мир живет в условиях неопределенности» и если будут основания для введения тотальных ограничений, то власти в октябре «будут вынуждены перенести выборы».

Напомним, что сейчас Минздрав определил три ключевых показателя, которые разрешают регионам перейти к следующему этапу карантина. Речь идет об инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения), загруженности коек в учреждениях здравоохранения, охвате тестированием не ниже уровня инцидентности.

По состоянию на 11 июня смягчение карантина нельзя проводить в девяти регионах (включая Киев).