Шмигаль назвав передумову посилення карантину і відтермінування місцевих виборів, фото — Pixabay

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Ракурс

Карантин в Україні можуть посилити, а існуючі пом’якшення скасувати у випадку, якщо у десяти та більше регіонах країни зафіксують різке погіршення епідеміологічних показників.

Про такі передумови ймовірного повернення жорстких обмежувальних заходів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Адаптивний карантин є тільки у нас. Є певні пом’якшення загалом, але у низці областей ще не перейшли навіть до другого етапу, не кажучи вже про третій чи четвертий. Змінювати найближчим часом умови пом’якшення ми не плануємо, але зробимо це, якщо у критичній кількості областей — в 10 і більше — показники погіршаться, — пояснив керівник Кабміну на прес-конференції в Києві 11 червня.

Прем'єр додав, що гіперболічне зростання кількості інфікованих коронавірусом буде причиною посилення карантину в державі. За його словами, у цьому значна частка відповідальності лежить на людях і суспільстві, на тому, «як вони ставляться до обмежувальних заходів».

Київ планує проводити місцеві вибори. Такою є інформація від Кабміну на даний момент. Утім, Шмигаль зазначив, що «світ живе в умовах невизначеності» і якщо будуть підстави для запровадження тотальних обмежень, то влада у жовтні «буде змушена перенести вибори».

Нагадаємо, що наразі МОЗ визначив три ключові показники, які дозволяють регіонам перейти до наступного етапу карантинних обмежень. Йдеться про інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення), завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.

Станом на 11 червня пом’якшення карантину не можна проводити у дев’яти регіонах включно з Києвом.