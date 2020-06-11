Відставка Авакова: Шмигаль розповів, чи планує позбутися глави МВС

https://racurs.ua/ua/n139578-shmygal-rozpoviv-chy-planuie-peredaty-v-radu-podannya-na-zvilnennya-avakova.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сьогодні звітує про 100 днів роботи нового уряду. Журналісти поцікавилися у глави Кабміну, чи не планує він направити в парламент подання на звільнення Арсена Авакова з посади очільника МВС

Сьогодні МВС, яке об'єднує ДПСУ, ДСНС, поліцію та інші відомства, стоїть на забезпеченні стабільності в Україні. Тому в кризових ситуаціях, в тих умовах, у яких ми нині перебуваємо, нам не можна розмінюватися на якісь політичні речі. Аваков в управлінні кризою демонструє хороший досвід і хороші якості, — розповів Шмигаль.

На думку прем'єр-міністра, під час свого нещодавнього виступу у Верховній Раді Аваков «дуже детально відповідав» на запитання народних депутатів. Окрім цього, прем'єр прокоментував події зі зґвалтуванням жінки правоохоронцями у Кагарлику.

І якщо порівнювати Кагарлик і Врадієвку, то реакція поліції була зовсім різною. І я як прем'єр глибоко вражений цими подіями і стверджую, що негідники мають понести покарання… Але ми бачили швидку реакцію міністерства і уряду в цілому: відсторонення, звільнення тих, хто вчинив злочин, маючи зовсім інше покликання, — переконаний глава уряду.

Шмигаль також додав, що Верховна Рада «прийняла» звіт Авакова.

Зауважень нардепи не висловили. Я бачу роботу цього міністерства сьогодні в складних умовах для забезпечення стабільності в Україні, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, крісло під очільником МВС захиталося після резонансних подій у Кагарлику і Броварах, де правоохоронці виявилися виконавцями злочинів.