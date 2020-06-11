Денис Шмигаль. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139579-ya-ne-klasychnyy-polityk-ne-populist-shmygal-porivnyav-sebe-z-goncharukom.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, обіцяє не займатися популізмом на своїй посаді.

Керівник уряду заявив, що працює, не оглядаючись на можливість відставки. Заявив, що готовий звітувати ледь не кожні 100 днів. Таким чином урядовець відповів на запитання, чи не чекає він швидкої відставки, як сталося з Олексієм Гончаруком. Прес-конференція прем'єр-міністра транслювалася на сторінці уряду в YouTube.

Я не чекаю відставки і працюю з повним викладанням зусиль, і уряд так само працює, щоб зробити все від нас можливе, щоб покращити ситуацію в Україні з точки зору і кризових явищ, і тих речей, які призведуть до підвищення добробуту українців, — зазначив він.

Прем'єр запевнив, що в роботі його уряду видно результативність. За його словами, у його програмі діяльності Кабміну більше сторінок, ніж було у програмі попереднього уряду.

Я не класичний політик, я популізмом займатися не буду. Вдалося зробити — я покажу, що вдалося. Не вдалося — я поясню, чому, і скажу, які зусилля ми докладемо для того, щоб це зробити, — заявив прем'єр.

Шмигаль також додав, що на таке «провокативне питання» у нього прямої відповіді немає.

Нагадаємо, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

Попри те, що уряд працює вже 100 днів, програми діяльності у нього немає. Президент Володимир Зеленський запевняє, що вона з’явиться у Верховній Раді із допрацюваннями невдовзі.