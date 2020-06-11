НБУ знизив облікову ставку нижче історичного мінімуму. Фото: Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n139581-nbu-znyzyv-oblikovu-stavku-nyjche-istorychnogo-minimumu.html

Ракурс

Облікова ставка НБУ знову знизиться. Національний банк України прийняв рішення з 12 червня знизити облікову ставку з 8% до 6%. Це найнижчий її рівень за всю історію незалежної України.

Зниження облікової ставки, пом’якшення монетарної політики та низка інших протикризових заходів Нацбанку спрямовані на підтримку української економіки, яка переживає не найкращі часи у зв’язку з епідемією коронавірусу, повідомляє прес-служба НБУ.

У НБУ вважають, що споживчий та інвестиційний попит залишатиметься низьким набагато довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це буде утримувати інфляцію, але одночасно з цим падіння української економіки може бути більш глибоким, ніж очікувалося раніше.

На думку аналітиків, падіння української економіки у другому кварталі буде більшим, ніж прогнозувалося, але пік кризи вже пройдений. Тому для якнайшвидшого відновлення економіки необхідні дешеві кредити.

Як відомо, облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Нацбанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Облікова ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Окрім того, облікова ставка є основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки найбільше впливає на рівень інфляції через 9−18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція перебуває вище цільового рівня, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до рівня 5%. Якщо прогнозований показник інфляції менший у порівнянні з цільовим рівнем, то облікова ставка знижується.

Споживча інфляція в Україні у травні 2020 року впала до 1,7%. Таким чином, рівень інфляції значно нижчий за цільовий показник.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці квітня цього року НБУ знизив облікову ставку з 10% до 8%. Тоді прогнозувалося, що через пандемію коронавірусу економіка України впаде на 5%.