МВФ погіршив прогноз щодо економіки України, фото — Pixabay

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Ракурс

Курс гривні в Україні дещо впаде вже за результатами 2020 року. Про це йдеться у меморандумі Міжнародного валютного фонду, який підписав Кабмін.

Фонд оновив і погіршив прогноз щодо курсу на період до 2025 року. Якщо раніше МВФ прогнозував, що американська валюта в Україні коштуватиме 27,72 грн за 1 дол., то тепер в розрахунки основних економічних параметрів заклали курс 30 грн.

У тексті угоди Києва з МВФ йдеться про те, що номінальний валовий внутрішній продукт в Україні у цьому році складе 130,3 млрд дол., а номінальний ВВП у гривнях — 3908 млрд. Отож, фонд заклав у свої розрахунки курс 30 грн за 1 дол.

У наступних періодах курс очікується дещо нижчим: в 2021 році — в середньому 28,9 грн, у 2022 році — 28,6 грн. На наступні роки в прогноз закладено курс долара на рівні 28,7 грн.

Відповідно до очікуваних показників в меморандумі розрахували й обсяг доходів держбюджету, наприклад, від надходження акцизів і митних зборів. У жовтні 2019 року МВФ на фоні ревальвації української валюти істотно поліпшив курсу гривні до долара.

У 2020 році американські гроші мали коштувати 27,72 грн, у 2021 році — 28,7 грн, а 2022 році — 29,67 грн.

«Ракурс» повідомляв, що 11 червня Нацбанк вкотре знизив облікову ставку рефінансування — до 6% річних.