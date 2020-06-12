Аваков про справу Шеремета: Зарубайте на носі, що зустріч із Зеленським не впливає на розслідування

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Ракурс

Арсен Аваков, глава МВС, під час сьогоднішнього виїзного брифінгу у Запоріжжі жорстко відреагував на питання журналістки, яка поцікавилася, чи відбулася у нього розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо справи Шеремета.

Зустріч із президентом не впливає на жодну справу. Президент — публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції України не написано, що президент повинен керувати якимсь розслідуванням… Зарубайте собі це на носі. Більш того, і міністр цим не займається, — заявив Аваков.

За його словами, частина матеріалів слідства у справі Шеремета відкриті для ознайомлення стороні захисту.

На сьогоднішній день у справі Шеремета в певному епізоді матеріали відкриті для захисту. Давайте припинимо будь-які політичні спекуляції. І дамо можливість захисту надати свої аргументи, слідчим — свої і суд прийме рішення. Ми не будемо виносити рішення по мірі активності на суді у Стерненка чи на суді у Шеремета, — резюмував Аваков.

21 травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення так само абсурдні, як і попередні. Антоненко перебуває під вартою майже півроку. Дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь також змінили текст підозри.

Нагадаємо, нещодавно Аваков звітував у Раді про розслідування резонансних злочинів, а тим часом під парламентом та в інших містах країни протестувальники вимагали його відставки. Справу Шеремета міністр в Раді назвав складною, з прихованими обставинами. Аваков вважає, що слідство мало вичерпний набір для оголошення підозри. Торік у грудні він фактично заявив про розкриття злочину й затримання виконавців убивства. Аваков вже декілька років називав розкриття убивства Шеремета справою честі для українських правоохоронних органів.