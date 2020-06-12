Аваков о деле Шеремета: Зарубите на носу, что встреча с Зеленским не влияет на расследование

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Арсен Аваков, глава МВД, в ходе сегодняшнего выездного брифинга в Запорожье жестко отреагировал на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, состоялся ли у него разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу дела Шеремета.

Встреча с президентом никогда не влияет ни на какое дело. Президент — публичное лицо, которое выполняет свои полномочия. В Конституции Украины не написано, что президент должен руководить каким-то следствием… Зарубите себе это на носу. Более того, и министр этим не занимается, — заявил Аваков.

По его словам, часть материалов следствия по делу Шеремета открыты для ознакомления стороне защиты.

На сегодняшний день по делу Шеремета в определенном эпизоде материалы открыты для защиты. Давайте прекратим любые политические спекуляции. И дадим возможность защите предоставить свои аргументы, следователям — свои и суд примет решение. Мы не будем выносить решение по мере активности на суде у Стерненко, на суде у Шеремета, — резюмировал Аваков.

21 мая следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» Антоненко превратился из организатора на исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие. Антоненко находится под стражей почти полгода. Детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугар также изменили текст подозрения.

Напомним, недавно Аваков отчитывался в Раде о расследовании резонансных преступлений, а тем временем под парламентом и в других городах страны требовали его отставки. Дело Шеремета министр в Раде назвал сложным, со скрытыми обстоятельствами. Аваков считает, что следствие имело исчерпывающий набор для объявления подозрения. В декабре прошлого года он фактически заявил о раскрытии преступления и задержании исполнителей убийства. Аваков уже несколько лет называл раскрытие убийства Шеремета делом чести для украинских правоохранительных органов.