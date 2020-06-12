Роман Труба фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n139648-uvolnenie-truby-verhovnyy-sud-otkazal-eks-glave-gbr-v-vosstanovlenii-v-doljnosti.html

Ракурс

Романа Трубу, бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР), Верховный суд отказался возобновлять в должности руководителя этого правоохранительного органа.

Коллегия судей Кассационного административного суда сегодня отказала в удовлетворении иска Трубы, который просил признать незаконным указ президента о его увольнении. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Полный текст соответствующего решения должен появиться в течение пяти дней.

Труба возглавлял ГБР в период с ноября 2017 года по конец декабря 2019 года. Зеленский уволил его с этой должности своим указом № 960/2019 от 27 декабря 2019 года.

Напомним, в феврале стало известно, сколько Труба заработал за время пребывания на посту директора ГБР с 22 ноября 2017 по 27 декабря 2019 года.