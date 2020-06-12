Дело Гандзюк: расследование возобновлено, Мангера принудительно доставят в суд

Владислав Мангер: Настоящее время

https://racurs.ua/n139647-delo-gandzuk-rassledovanie-vozobnovleno-mangera-prinuditelno-dostavyat-v-sud.html

Ракурс

Дело Екатерины Гандзюк продолжат расследовать в связи с новыми возникшими обстоятельствами. Прокуратура приняла решение, что досудебное расследование убийства Гандзюк продлится до конца июля. Оно будет проводиться в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

Кроме того, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил в принудительном порядке доставить в суд Мангера. Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Мангер в суд не явился, а его адвокат не стал называть причину отсутствия подзащитного. По предварительным данным, обвиняемый якобы пошел на больничный.

Прокурор Андрей Синюк заявил, что возобновление расследования обусловлено тем, что несколько свидетелей сообщили, что Мангер оказывал на них давление. Свидетели сообщили об этом уже на стадии ознакомления с материалами дела.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, чтобы подозреваемый не мог оказывать давление на свидетелей. Заседание суда, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения Мангеру, назначено на 15 июня.

Сам Мангер отрицает, что он оказывал давление на свидетелей.

После окончания досудебного расследования прокуроры предоставят адвокатам для ознакомления новые материалы по делу.

Как ранее писал «Ракурс», в мае активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» провели в Мариинском парке в Киеве акцию перед пресс-конференцией президента Владимира Зеленского. Участники акции держали плакат «Зеленский, признай слив дела Гандзюк».