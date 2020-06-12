КСУ рассмотрел депутатское представление, фото: «Волинь UA»

https://racurs.ua/n139646-ksu-rassmotrel-predstavlenie-ob-otvetstvennosti-sudey-za-zavedomo-nepravosudnye-prigovory.html

Ракурс

Конституционный суд Украины (КСУ) рассмотрел представление 55 народных депутатов относительно законодательной нормы, предусматривающей ответственность судей за принятие заведомо неправосудного приговора, решения или постановления.

Оспариваемую статью Кодекса КСУ признал неконституционной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ответственность судей предусмотрена ст. 375 Уголовного кодекса (УК). КСУ пришел к выводу, что эта статья не содержит критериев, по которым можно определить, какое решение судей является «неправосудными», а также не раскрыто содержание термина «заведомо неправосудный».

По мнению КСУ, это может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществлена по этой норме, что порождает риски оказания влияния на суды.

Конституционные предписания о независимости судей нивелируются вследствие юридической неопределенности ст. 375 кодекса, — подчеркивают в КСУ.

Так что суд решил, что эта статья противоречит важному элементу принципа верховенства права — юридической определенности, а также не согласуется с принципами независимости судей и обязательности судебного решения.

В то же время КСУ считает целесообразным отложить прекращение действия этой статьи на шесть месяцев. За это время Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное ст. 374 УК, в соответствие с Конституцией и этим решением КСУ.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, в марте КСУ обнародовал решение относительно соответствия Конституции отдельных положений судебной реформы президента Владимира Зеленского.