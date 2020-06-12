КСУ розглянув депутатське подання, фото: «Волинь UA»

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Конституційний суд України (КСУ) розглянув подання 55 народних депутатів щодо законодавчої норми, яка передбачає відповідальність суддів за ухвалення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Цю статтю Кодексу КСУ визнав неконституційною. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відповідальність суддів передбачена ст. 375 Кримінального кодексу України (ККУ). КСУ дійшов висновку, що ця стаття не містить критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення суддів є «неправосудними»,. Також зазначається, що в ній не розкритий зміст терміну «завідомо неправосудний».

На думку КСУ, це може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою, що встановлю ризики здійснення впливу на судів.

Конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності ст. 375 кодексу, — наголошують у КСУ.

Тож суд вирішив, що ця стаття суперечить важливому елементу принципу верховенства права — юридичній визначеності, а також не узгоджується з принципами незалежності суддів і обов’язковості судового рішення.

Водночас КСУ вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цієї статті на шість місяців. За цей час Верховна Рада має привести нормативне регулювання, встановлене ст. 375 ККУ, у відповідність із Конституцією та цим рішенням КСУ.

Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та не може бути оскаржене.

Нагадаємо, в березні КСУ оприлюднив рішення щодо відповідності Конституції окремих положень судової реформи президента Володимира Зеленського.