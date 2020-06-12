Справа Стерненка: у суді сталися сутички з поліцією, людей не пускають у залу, фото — С.Козлюк

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Сергію Стерненку сьогодні обирають запобіжний захід в екстремальних умовах. До зали суду людей не пропускає поліція, поблизу і в середині будівлі зібралося до півтисячі людей.

До зали потрапили навіть не всі журналісти, а захист Стерненка оголосив відвід судді. Прокуратура наполягатиме на домашньому арешті підозрюваного.

Охорона Шевченківського суду не впускає прихильників активіста. Аргументують це тим, що в залі не повинно знаходитися більше 20 осіб, включаючи учасників процесу. Активісти спробували пройти силоміць і поштовхалися із поліцією, скандуючи: «Пропустіть!».

Єдиний спосіб потрапити всередину, якщо людина не є нардепом, — долучитися до процесу і взяти Стерненка на поруки. Він сам запропонував присутнім такий крок і почав роздавати бланки відповідних заяв. У такий спосіб люди зможуть стати учасниками судового процесу та охорона повинна буде їх пропустити.

До 50 людей намагалися зайти у залу суду. Їх блокує судова охорона через карантин і обмеження. Присутні декілька разів штовхалися з силовиками і пошкодили металодетекторну рамку. У натовпі дісталося й політв’язню Кремля Володимиру Балуху. Журналісти відзначають, що силовики не мають номерів на шоломах.

Адвокати на початку розгляду справи заявили клопотання про відвід судді Бугілю, який є суддею Майдану та має конфлікт інтересів зі Стерненком, який був активним учасником Революції гідності. Суд відвід не задовільнив.

Поблизу Шевченківського суду тим часом запалили й декілька фаєрів.

Стерненка вчора викликали до СБУ, де вручили повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 КК України). Справа, у якій активіст є підозрюваним, стосується нападу, здійсненого на нього 24 травня 2018 року. Тоді Стерненко завдав смертельного поранення одному з нападників.

Активіст наголошує, що це був самозахист. Однак у СБУ стверджують, що він завдав смертельного удару ножем вже тоді, коли його життю нічого не загрожувало.