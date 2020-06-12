Віталій Боговін очолив Запорізьку ОДА: представляти його приїхали Аваков, Венедіктова і Баканов

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Віталій Боговін очолив Запорізьку облдержадміністрацію. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Представляти Боговіна приїхали перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, віце-прем'єр Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Ірина Венедіктова та голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Для мене честь очолити область, де я живу і працюю… Я готовий до цієї відповідальності. Дуже важливо: підтримка національної програми «Велике будівництво»… Першочергово — це завершення будівництва мостів. В планах — реконструкція головної площі області, а також відновлення доріг по всій території області, — розповів Віталій Боговін.

Нагадаємо, що дев’ять місяців на посаді голови Запорізької облдержадміністрації перебував Віталій Туринка. І Боговін і Туринка є вихідцями з бізнесу, досвіду управлінської діяльності вони не мають.

Новопризначений очільник родом з смт Більмак Запорізької області (народився 17 серпня 1969 року). Має ветеринарну освіту. Закінчив Ногайський сільгосптехнікум та Дніпропетровський державний аграрний університет. Є представником агробізнесу в регіоні: власник та співзасновник низки агропідприємств, об'єднаних у «BKW Group». У 2019 році він балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 78 мажоритарному округу, однак програв нардепу Олександру Пономарьову.

Водночас місцеві політтехнологи пов’язують перестановку у керівництві області з майбутніми місцевими виборами.