Виталий Боговин возглавил Запорожскую ОГА: его представили Аваков, Венедиктова и Баканов

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Виталий Боговин возглавил Запорожскую облгосадминистрацию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Представлять Боговина в Запорожье приехали первый замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов, вице-премьер Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Для меня честь возглавить область, где я живу и работаю… Я готов к этой ответственности. Очень важно: поддержка национальной программы «Большая стройка»… В первую очередь — это завершение строительства мостов. В планах — реконструкция главной площади области, а также восстановление дорог по всей территории области, — рассказал Виталий Боговин.

Напомним, что девять месяцев должность председателя Запорожской облгосадминистрации занимал Виталий Туринка. И Боговин и Туринка являются выходцами из бизнеса, опыта управленческой деятельности у них нет.

Новый глава родом из поселка Бильмак Запорожской области (родился 17 августа 1969 года). У него ветеринарное образование. Окончил Ногайский сельхозтехникум и Днепропетровский государственный аграрный университет. Является представителем агробизнеса в регионе: владелец и основатель ряда агропредприятий, объединенных в BKW Group. В 2019 году он баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа» по 78 мажоритарному округу, однако проиграл нардепу Александру Пономареву.

В то же время местные политтехнологи связывают перестановку в руководстве области с предстоящими местными выборами.