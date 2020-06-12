Украина получила первый транш от МВФ. Фото: minfin.com.ua

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Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Деньги начали поступать от стран-членов фонда с 11 июня, а 12 июня процесс перечисления был завершен. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий на собственной странице в Twitter.

Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня деньги поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях — валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен, — говорится в сообщении.

По словам главы НБУ, средства пойдут на преодоление эпидемии коронавируса и помогут обеспечить макрофинансовую стабильность. Смолий отметил, что полученный транш и помощь от ЕС увеличила международные резервы до Украины 28,7 млрд долл.

Напомним, 10 июня МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. Вчера Министерство финансов сообщало, что 11 июня в Украине перечислят первый транш в сумме 2,1 млрд долл. Это первая часть из запланированных 5 млрд долл., которые Украина должна получить в рамках программы Stand-by.