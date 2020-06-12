Дело Порошенко: В «Евросолидарности» показали фото авто, которые якобы следили за экс-президентом

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, может быть предметом внимания незаконной слежки правоохранительных органов.

Сегодня на брифинге в Киеве обнародовали фотографии автомобилей, у которых были несуществующие в базе номерные знаки. Сопредседатель «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что пассажиры и водители этих машин могли незаконно следить за лидером «Евросолидарности» Петром Порошенко.

Подозрительные авто заметили вчера возле дома Порошенко. Речь идет о машинах Toyota, Volkswagen и микроавтобусе Volkswagen. В них находились неизвестные люди, которые отказались представиться.

Номера, которые были на этих машинах, в природе не существуют. Это говорит только об одном: это номера прикрытия, что подтверждает тот факт, что за Порошенко ведется незаконная слежка, — заявил Герасимов.

Сопредседатель фракции «Евросолидарности» в Раде связывает этот факт с рядом других событий, которые произошли в Украине на днях. В частности, он вспомнил о вручении подозрения Порошенко, суде над Сергеем Стерненком, а также следственных действиях в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.