В «Євросолідарності» показали фото авто, які начебто стежили за Порошенком

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, може бути предметом уваги незаконного стеження правоохоронних органів.

Сьогодні на брифінгу у Києві оприлюднили фотографії автомобілів, які мали неіснуючі в базі номерні знаки. Співголова «Європейської солідарності» Артур Герасимов заявив, що пасажири і водії цих машин могли незаконно стежити за лідером «Євросолідарності» Петром Порошенком.

Підозрілі авто помітили вчора поблизу будинку Порошенка. Йдеться про машини Toyota, Volkswagen і мікроавтобус Volkswagen. У них перебували невідомі люди, які відмовилися представитися.

Щодо номерів, які були на цих машинах, то таких їх у природі не існує. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Порошенком ведеться незаконне стеження, — заявив Герасимов.

Співголова фракції «Євросолідарності» в Раді пов’язує цей факт із низкою інших подій, які сталися в Україні цими днями. Зокрема, він пригадав про вручення підозри Порошенку, суд над Сергієм Стерненком, а також слідчі дії в будинку екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.