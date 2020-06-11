Петро Порошенко. Фото: Антикор

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Петро Порошенко, екс-президент України, буде ще неодноразово викликаний на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Колишній президент України є фігурантом декількох кримінальних проваджень і у відомства до нього «дуже багато запитань». Про це з посиланням на власні джерела в ДБР повідомляють «Українські новини».

Проте достеменно невідомо, коли саме викличуть Порошенка на черговий допит.

Водночас адвокат екс-президента Ілля Новіков у ефірі телеканалу «Прямий» заявив, що Офіс генпрокурора готує проти Порошенка два нових кримінальних провадження. Про це адвокату стало відомо із неофіційних джерел в Офісі генпрокурора.

Новіков заявив, що Порошенка хочуть звинуватити у хуліганстві, яке він вчинив із «особливим цинізмом і зневагою до суспільства». Один епізод був 25 лютого, а другий — 27 лютого 2019 року, коли колишній президент відвідував із візитами Запоріжжя та Червоноград.

Окрім того, адвокат додав, що у ситуації із політичними переслідуваннями Порошенка Офіс генпрокурора і ДБР перетнули «червоні лінії», за межами яких закінчується здоровий глузд і адекватність.

За словами Новікова, стиль поведінки Офіса генпрокурора і ДБР запозичений у російських силових структур, які не стежать за дотриманням законів, а лише виконують абсурдні вказівки зверху.

Як писав «Ракурс», вчора, 10 червня, ДБР повідомило Порошенку про підозру. Тепер Порошенко став офіційним підозрюваним у справі про незаконне призначення Сергія Семочко першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.