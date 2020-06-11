Петр Порошенко. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n139551-u-venediktovoy-gotovyat-novye-dela-protiv-poroshenko-chtoby-chasche-vyzyvat-ego-na-doprosy-v-gbr.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, будет еще неоднократно вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Бывший президент Украины является фигурантом нескольких уголовных производств и у ведомства к нему осталось «очень много вопросов». Об этом со ссылкой на собственные источники в ГБР сообщают «Українські новини».

Однако пока что неизвестно, когда именно вызовут Порошенко на очередной допрос.

Тем временем адвокат экс-президента Илья Новиков в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Офис генпрокурора готовит против Порошенко два новых уголовных производства. Об этом адвокату стало известно из неофициальных источников в Офисе генпрокурора.

Новиков заявил, что Порошенко хотят обвинить в хулиганстве, которое он совершил с «особым цинизмом и пренебрежением к обществу». Один эпизод был 25 февраля, а второй — 27 февраля 2019 года, когда бывший президент посещал с визитами Запорожье и Червоноград.

Кроме того, адвокат добавил, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Офис генпрокурора и ГБР пересекли «красные линии», за границами которых заканчивается здравый смысл и адекватность.

По словам Новикова, стиль поведения Офиса генпрокурора и ГБР позаимствован у российских силовых структур, которые не следят за соблюдением законов, а лишь выполняют абсурдные указания сверху.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 10 июня, ГБР сообщило Порошенко о подозрении. Теперь Порошенко стал официальным подозреваемым по делу о незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки.